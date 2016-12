Suvel Manchesteri Unitedi peatreeneriks saanud Jose Mourinho tahab klubi juurde jääda pikemaks, kui tema praegune kolme-aastane leping.

Veel oktoobris ütles 53-aastane portugallane, et hotellis elamine on väikene katastroof ning hooaja algus ei sujunud Unitedil kuidagi. Viimasel ajal on aga meeskonnal hea vorm ning Premier League'is hoitakse kuuendat kohta.

"Ma tean, et kui mulle pakutakse pikka lepingut, kirjutan sellele kindlasti alla," ütles Mourinho intervjuus Sky Sportsile. Varem ka näiteks Madridi Reali ja Londoni Chelseat juhendanud mees välistas aga Hiinasse minemse.

"Olen liiga noor ja olnud kõrges mängus liiga kaua, et minna Hiinasse. Seal liikuvad rahad on kõikidele ahvatlevad, aga armastan oma jalgpalli kõrgemal tasemel rohkem. Tahan jääda kohta, kus on raske kõige raskem võita."