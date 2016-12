Eesti laskesuusakoondise lasketreener Indrek Tobreluts möönab, et hooaja algus on olnud oodatust kehvem. "Nagu ma juba enne esimest MK-etappi ütlesin, on meie sportlastel päris palju terviseprobleeme olnud," toob ta välja põhipõhjuse.

Tobrelutsu sõnul on Kauri Kõiv üks väheseid, keda ei ole tervisehädad üldse kimbutanud. "Ta alustas paljulubavalt," osutab treener Östersundis saavutatud 21. kohale. "Kuid teisel ja kolmandal MK-etapil ei saanud pigem mentaalselt hakkama, lasi emotsioonidel võimust võtta. Kauril endal võib asjadest muidugi teistsugune nägemus olla."

Kiidusõnu leidub Tobrelutsul Rene Zahkna kohta. "Ta näitas viimases teatesõidus, et seisund hakkab paranema," märgib juhendaja.

Mullu mitu korda vingelt esinenud Kalev Ermits taastub viirushaigusest. "Tema verenäidud on oluliselt paremaks muutunud," avaldab Tobreluts. "Kalev on uuesti stardijoonel aasta lõpus Eesti meistrivõistlustel. Kui oled kolm-neli nädalat rahulikult tööd teinud, ei ole minek kohe kõige teravam. Aga Kalev suudab hästi vormi minna. Tema mullusest kiirusest tunneme kõvasti puudust."