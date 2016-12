Ehkki Team Haanja peab Eesti Suusaliiduga ägedaid lahinguid, on sportlased suutnud hooaega alustada paremini kui paaril eelmisel aastal.

"Talv on hästi alanud – kaks meest on MK-sarjas kokku kolm korda punktikohale jõudnud," osutab Team Haanja treener Anti Saarepuu Marko Kilbi ja Raido Ränkeli edukatele sprintidele. "Üldine arvamus oli ju selline, et seis on sama kehv nagu varem."

Saarepuu sõnul olid distantsimeeste tulemused La Clusazi MK-etapi teatesõiduni tagasihoidlikud, kuid Prantsusmaal tegid Ränkel, Algo Kärp, Karel Tammjärv ja Aivar Rehemaa tema hinnangul korraliku etteaste, lõpetades kümnendana ja riikide arvestuses kaheksandana, võitjale kaotati kolm minutit.

"Kui keegi ütleb, et Eesti mehed ei jõua distantsi sõita, siis see söögu oma sokke, tõusku diivanilt üles ja mingu välja jalutama," põrutab Saarepuu ja usub, et tulemused muutuvad ilusamateks.