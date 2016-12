Kui Joel Matip oma vigastusest paraneb, kas ennistab Jürgen Klopp ta Liverpooli vutiklubi algrivistusse või usaldab ta jätkuvalt viimases viies osaletud poolajas nullimängu teha aidanud Ragnar Klavanit? Sellele küsimusele saame vastuse ilmselt järgmisel teisipäeval, kui Liverpool madistab Stoke Cityga.

Edasi ootab Liverpooli juba väga tihe aastavahetusperiood, kui 31. detsembril kohtutakse Manchester Cityga ning juba 2. jaanuaril Sunderlandiga. Võib eeldada, et nõnda väike mängudevahe sunnib Kloppi kindlasti koosseisuga varieerima ning värskeid mehi mängitama, kuid ei ole praegu veel ette teada, kas see võiks tähendada ka Klavani platsile saatmist.

Seega võib väita, et Eesti jalgpallifännid võivad kalendris ära märkida 8. jaanuari, kui kuupäeva, mil Klavan järgmine kord ülitõenäoliselt Anfieldi murule jookseb. Nimelt kohtub Liverpool siis Inglismaa karikavõistluste kolmandas ringis Plymouth Argyle’i klubiga. Inglismaa tugevuselt neljanda liiga hetkeliider alistas eile õhtul teise ringi korduskohtumises lisaajal 1:0 Newport County meeskonna.

Kuigi Inglismaa karikavõistlused on prestiižsem võistlus kui liigakarikas, kus Klavan seni kaasa teinud, on Plymouthi klubi piisavalt madalalt liigaastmelt, et Klopp julgeb selles mängus koosseisuga eksperimenteerida, eriti kui arvesse võtta tihedat mängudegraafikut. Ent kes teab, ehk on just karikamäng see koht, kus põhimeheks tõusnud(?) Klavan puhkust saab. Teisipäeval oleme targemad.