Nice’i jalgpallimeeskonna edu Prantsusmaa meistriliiga tabeli tipus kahanes eile õhtul kahesilmaliseks, sest võõrsil tehti 0:0 viik Bordeaux’ga. Tagatipuks kaotas Nice mõneks ajaks ka staarründaja Mario Balotelli, kes saadeti kohtumise üleminutitel dušši alla.

Et Balotellil vahel katus sõitma hakkab ja ta midagi rumalat teeb, ei ole üllatuseks vast ühelegi jalgpallisõbrale. Ometi on mees viimastel hooaegadel oma trikitamisi hoidnud kontrolli all. Seda eilse õhtuni, kui ta otsustas jalaga äsada Bordeaux kaitsjale Igor Lweczukile. Balotelli kaitseks tuleb aga öelda, et sekund enne tema rünnakut oli poolakas vastasele jõulupraena mekkida andnud oma rusikat, kuid seda kohtunik ei näinud.

Loo ilusam pool on Balotelli käitumine pärast punase kaardi saamist. Itaallane ei hakanud kohtunikuga pikalt vaidlema ja sammus pikema trallita väljakult minema. Poolel teel riietusruumi keeras ta aga otsa ringi ning andis oma mängusärgi publikus istunud fännidele.

Nice lõpetas mängu suisa üheksakesi, sest viiendal üleminutil saadeti platsilt minema Younes Belhanda.