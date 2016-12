Ajalooannaalidesse läheb igavesest ajast igavesti kirja, et Eesti jalgpallikoondis lõpetas 2016. aasta FIFA edetabeli 116. riigina. Võrreldes eelmise tabeliga on sinisärgid kerkinud kuue positsiooni võrra.

Kes on need vutihiiud, kellest Eesti aasta viimase kuuga mööda suutis tõusta? Otse meie selja taga on Kanada - riik, mille rannikul koos kõigi saarekestega pikkust üle 200 000 kilomeetri, aga mis jalgpallist suurt ei pea. Lisaks edestab Eesti nüüd Gruusiat, Iraaki, Filipiine, ning suisa 25 kohta kukkunud Nikaraaguat.

Eelmises edetabelis otse Eesti ees asetsenud Põhja-Korea langes nelja koha võrra ning on nüüd alles maailma paremuselt 125. vutiriik, ent vaevalt sellest sealsetes uudistes räägitakse.

Meie lähinaabritest on Läti 111., Leedu 105., Soome 94., Venemaa 56. ja Rootsi 41. kohal. Tabelit juhib jätkuvalt Argentiina.