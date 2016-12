Ainsa hääletajana esikoha võrkpallimeeskonnale andnud Postimehe spordiajakirjanik Mariel Gregor põhjendas oma otsust nii: "Eesti-suguse väikeriigi pallimänguvõistkondade jaoks on edu saavutamine ülimalt keeruline ja suuri sportmänge on üldse vehklejate ja sõudjatega ühe patta panna vale: need on nii erinevad võistkonnad. Võrkpallikoondis täitis sel aastal kaks suurt eesmärki: jõudis taas EM-finaalturniirile ning võitis Euroopa liiga ja tagas esmakordselt ajaloos koha Maailmaliigasse ning see kõik tuli nii-nii raskelt ja üle noatera. Mõistagi ei alaväärista ma sõudjate olümpiamedalit ega epeenaiskonna EMi võitu, aga pallimänguvõistkonnaga edu saavutamine omab minu silmis kõige suuremat väärtust."

ERRi raadio sporditoimetuse liige Karl Mihkel Eller oli üks üheksast, kes teise koha rallipaarile Tänak – Mõlder. "Nad näitasid lõppenud autoralli MM-hooajal, et nad väärinuks punktitabelis kõrgemat kohta kui kaheksas. Seda näitas ka Tänaku valimine sarja aasta sõitjaks ja maineka ajakirja Autosport kolme parima sõitja sekka. Arvan, et 12 kuu pärast on Ott Tänak koos uue kaardilugeja Martin Järveojaga aasta võistkonna valimisel juba esikoha pretendent," selgitas Eller.