Venemaa endine spordi- praegune asepeaminister Vitali Mutko usub, et vaatamata idanaabri spordisüsteemile peale löödud dopingumärgile saab ta rahus jätkata maailma jalgpalli katuseorganisatsioonis FIFA askeldamist.

Detsembri algul avaldatud Rahvusvahelise Antidopinguagentuuri WADA tellitud McLareni raport väidab, et Venemaa spordis on viimase kümnendi jooksul teadlikult dopingut tarvitanud tuhandeid sportlasi. Raportis on välja toodud ka suure osa sellest ajast spordiministri ametis olnud Mutko, mistõttu mitmed kriitikud on arvanud, et mehel maailma spordiilmas enam kohta olla ei tohiks. Ometi on Euroopa jalgpalliliit UEFA omalt poolt esitanud Mutko kandidaadiks FIFA nõukokku, kus venelasel oleks suur roll järgmisel neljal aastal maailma vutielu üle otsustamisel. Vana nimega FIFA juhtivkomitees on Mutko seda ametit pidanud juba 2009. aastast.

McLareni raporti tänavu suvel välja tulnud esimeses osas süüdistati Venemaa spordisüsteemi dopingust nõretamises. Seetõttu jäid Rio de Janeiro olümpiamängudest eemale enamik Venemaa kergejõustiklasi ning suursündmusele sõitmise keeld kehtestati ka idanaabri spordijuhtidele, sealjuures Mutkole. Ometi pääses minister kiirelt kokku pandud raporti avaosas suurema plekita mainel ning seetõttu olid parastajad kiired raporti teise osa üllitamise järel Mutko suunas sõrmega näitama.

Tegelikkus on aga kriitikute soovunelmaist veidi teistsugune: kuigi Mutko nimi figureerib ka 38leheküljelises teises raportipooles, siis ühtegi konkreetset süüdistust minister ei saa. Täpsemalt on Mutko nimeliselt mainitud vaid korra – McLareni tõdemuses, et tal ei õnnestunud venelasega kohtumist kokku leppida. Ülejäänud juhtudel kirjutab McLaren temast kui "ministrist" ei süüdista vaatamata meedias ilmunud hüperboolsetle pealkirjadele Venemaad kordagi valitsuse tasemel dopingutarvitamise julgustamises vaid kutsub idanaabri juures toimuvat "institutsioonideüleseks vandenõuks".

Kuigi kanadalane lisab dopingupatuste musta nimekirja ka paljud Venemaa jalgpallurid, kelle alaliidujuhiks Mutko on, tähendab McLareni hoolikas sõnadevalik, et teflonministri hüüdnime saanud mees ise pääseb skandaalist pigem puhta nahaga ning valitakse taas FIFAs ametisse. Et Venemaa vutijuhti milleski konkreetses süüdistada aga ei saa, viib omakorda eelduseni, et mitte keegi ei suuda paigalt kangutada ka 2018. aastal idanaabri juures toimuma pidavat jalgpalli MMi.