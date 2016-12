24 riigi antidopingu organisatsiooni vihastasid Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) presidendi Thomas Bachi peale, kes ei nõustunud nendega kokku saama ja rääkima vajalikest reformidest.

Erinevate riikide antidopingu organisatsioonid pöördusid Bachi poole novembri keskel. Dopinguga võitlevad inimesed nõudsid kiiremas korras näost näkku kohtumist, et arutada kuidas saab süsteemi iseseisvamaks ja läbinähtavamaks muuta ning kuidas leida suuremat rahastust.

ROKi peadirektor Christophe De Kepper vastas alles kaks nädalat hiljem, et antidopingu organisatsioonid võivad kohtuda tema ja olümpiakomitee meditsiinilise direktori doktor Richard Budgettiga alles jaanuaris.

See jättis aga Bachiga kokku saamist nõudvad inimesed hämmeldusse ning vihaseks eriti pärast teise McLareni raporti avaldamist. Kuigi ROKi juht ütles möödunud nädalal avalikult, et on sisemiselt vihane ning tundis viha, siis mõned kardavad, et Bach pole väga huvitatud dopinguga võitlemisest ja süsteemi parandada.