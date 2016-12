Jõuluvana amet pole lihtne. Maailmas on üle 7 miljardi inimese, kellest igaüks loodab kuuse alt leida midagi endale sobivat. Et natukenegi taadi koormust leevendada, pakkus Õhtuleht end lahkelt appi ning konstruktiivsete Skype’i koosolekute tulemusena nuputati välja, mida jõulumees saaks Eesti spordi hüvanguks teha.

Jalgpallikoondisele suur buss

Reisitingimustega on vutimeestel kõik korras, aga midagi oleks tarvis oma värava ette jätta ajal, mil ise rünnakule tormatakse. Möödunud aasta näitas, et kaitseliinist ja Mihkel Aksalust jääb väheks, sest 14 mänguga löödi meie võrku 28 palli, mis on viimase kümne aasta kõige kehvem tulemus. Enamgi veel, Portugal, Bosnia ja Hertsegoviina ning Belgia peksid kõigest kolmekesi Sinisärkidele 20 tükki selja taha, mis on sama palju kui 2015 ja 2014 aasta peale 24 kohtumisega kokku.

Sügisel peatreeneriks nimetatud Martin Reim alles otsib õiget tasakaalu kaitse- ja rünnakutegevuse vahel, aga pole kahtlust, et üks rauakolakas kuluks Aksalu ja väravajoone vahele marjaks ära.