Läinud öösel läksid korvpalliliigas NBA vastamisi kaks tippmeeskonda, kui Los Angeles Clippers alistas koduväljakul 106:101 San Antonio Spursi.

Mõlemad meeskonnad on oma konverentsi esikolmikus, kui Spurs hoiab teist ja Clippers kolmandat positsiooni. Pärast tänat on Gregg Popovichi hoolealustel kirjas 23 võitu ja kuus kaotust, Doc Rivesi juhendatava satsi saldo on 22-8.

Kohtumise ilusaima hetke pakkus kodumeeskonna keskmängija DeAndre Jordan, kes surus palli võimsalt üle Pau Gasoli korvi.