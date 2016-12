Varese korvpallimeeskonna koduleht teatas, et senise peatreeneri Paolo Moretti teenetest on loobutud.

"See oli väga raske otsus, kuid seda tuli meeskonna hüvanguks teha ning loodetavasti meie seis nüüd paraneb," teatas meeskonna peadirektor Claudio Coldebella.

Säärane otsus ei ole sugugi ootamatu, sest Varese meeskonna hooaja esimene pool on olnud suhteliselt õnnetu. Koduses sarjas on kogutud 12 mänguga vaid neli võitu, millega hoitakse 16 meeskonna konkurentsis 14. kohta. Meistrite liigas on kümnest kohtumisest kaotatud kaheksa, mis annab tabelis kindla viimase koha.

Viimasest 11 mängust on Kristjan Kanguri koduklubi suutnud võita vaid kaks. Moretti juhendas Vareset 2015. aasta suvest.