Samasse alagruppi kuuluv Eesti läheb 24. augustil toimuvas avavooru kohtumises Gdanskis vastamisi Soomega. Seega tuleb kohe esimesel päeval rinda pista tugevate satside seast eeldatavalt nõrgimaga. Kuivõrd alagrupist lähevad edasi vaid kolm parimat, siis on kaalul palju.

Samas ei ole veel paigas Serbia ja Poolaga toimuvate kohtumiste kuupäevad. Õhus on võimalus, et alagrupikohtumiste vahel on ka puhkepäevad, mistõttu ei tasu fännidel veel oma reisiplaane lõplikult lukku lüüa.