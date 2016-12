Kui varasemalt oli norralase Petter Northugi osalemine tänavusel Tour de Skil küsimärgi all, siis nüüdseks on selge, et kahekordne olümpiavõitja jääbki eemale.

"Mul on väga kahju, et pean tänavuse tuuri vahele jätma. Loodan siiski, et see annab mulle rohkem jõudu oma peamiste eesmärkide saavutamisel, mis puudutavad 22. veebruaril algavat Lahti MMi," sõnas Northug Norra meediale.

Suusakoondise peatreeneri Tor Arne Hetlandi arvates langetas sportlane õige otsuse. "Kui su keha pole piisavalt hea seisus, pole mingisugust mõtet Tour de Skile minna, kus on koormused ülimalt suured. Loodame Northugi näha paremas vormis MMil."

13kordne maailmameister ja kolmekordne olümpiavõitja on tänavu ka varasemalt nii mõnegi sõidu vahele jätnud.