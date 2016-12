Korvpalli Euroliiga president Jordi Bertomeu teatas, et vaatamata terroriohule toimub kevadine finaalturniiri ikkagi Istanbulis.

"Loomulikult oleme mures. Statistiliselt toimub enim terrorirünnakuid Türgis, kuid neid juhtub ka mujal," teatas Bertomeu.

"Aga me ei jäta Istanbuli, enam ei saa oma otsusest taganeda. Kui taganeme, siis anname võidu neile (terroristidele). Võistlusel on piisavalt head turvameetmed, sest Türgi soovib ise veel enam kui meie, et rahvusvahelisel üritusel mitte midagi ei juhtuks."

Ta lisab: "See, et piletid osteti vähem kui kahe tunniga ära, on kõige tugevam sõnum sellest, et ajame õiget asja."

Korvpalli Euroliiga finaalturniir toimub 19.-21. maini. Esimesel päeval peetakse poolfinaalid ning 21. kohamängud.