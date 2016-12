Kultuurikriitik Alvar Loog on juba 30 aastat Viljandi Tulevikule (endise nimega Viljandi Linnameeskond) ning 20 aastat Londoni Arsenalile kaasa elanud. Teatavat sümpaatiat ja emotsionaalset seotust tunneb ta ka Moskva Lokomotivi ja Leyton Orienti vastu.

“Kõik need pallurid, kel pole olnud õnne kanda Tuleviku, Arsenali, Lokomotivi või Orienti särki, on minu silmis sportlasena läbi kukkunud; nad pole mitte kangelased, vaid kahjurid.”

Väravavaht Rain Vessenberg | Vessu mängis alati, justkui oleks “seljataga Moskva”, tassis välja kõik, mida tassida andis. Tahtejõud ja eneseusk sundisid tema märatsevas ülekaalus keha (viimastel liigahooaegadel vist ligi 130 kilogrammi) maagilisel moel gravitatsiooni eirama.

Vasakkaitsja Janek Kalda | Eesti oma Ivica Olic, last man standing, tulistas alati viimaste padruniteni. Tegi Tulevikus tõusu massöörist meeskonna suurimaks väravakütiks, vajadusel võis mängida igat positsiooni. Kalda oli isehakanud kapten ja peatreener, kes ajas väljakul oma kirgliku verbaalse ja füüsilise tegevusega närvi nii vastaseid, kohtunikke, meeskonnakaaslasi kui ka iseennast. Alati sebis, võitles ja seletas. Kuni teenis lõpuks lepingu Floraga.

Keskkaitsja Tony Adams | Minu kõigi aegade lemmikmängija. Adams oli sündinud liider, vana kooli joodik-jalgpallur, kes polnud kuulnud midagi tervislikust toitumisest, unerežiimist või pohmakavabadest hommikutest, kuid lõi mängus vajadusel koos palliga oma trahvikastist välja ka vastase ründaja.

Keskkaitsja Sander Post | Post on legend nagu Vessu – teda pole võimalik kellegagi segamini ajada, teist temasugust ei ole ega tule. Posti mängus on alati olnud aristokraatlikku arrogantsi ja stiili. Suheldes väljakul vastasmängijate ja kohtunikega, kes on temast enamasti kahe või kolme pea jagu lühemad, ütleks Posti kehakeel justkui: “Mehel, kes pole vähemalt kaks meetrit pikk, ei tohiks olla isiklikku arvamust, ega ammugi mitte õigust seda avalikult väljendada!”

Viljandi Tuleviku kandetala Sander Post. (TEET MALSROOS)

Paremkaitsja Indrek Ojamaa | Minu esimene jalgpallitreener, kes oli 1980. aastatel Viljandi Linnameeskonna kaitseliini tugitala. Lapsena jälgisin tribüünilt peamiselt teda.

Vasakäär Robert Pires | Suur esteet! Kõiges, mida ta nii väljakul kui väljaspool seda tegi, oli temale ainuomast stiili. Mängija, kes suutis väga kõrgel tasemel ühendada efektsuse efektiivsusega.

Arsenali legend Robert Pires. (GLYN KIRK)

Keskpoolkaitsja Patrick Vieira | Vieira kehastas peaaegu ideaalselt kõiki neid omadusi, mida ma jalgpalluri puhul hindan: pikkus, füüsiline kohalolek, kartmatus, mõõdukas sadistlikkus, pidev töö kastist kastini, võime nii väravaid lüüa kui ka viimase mehena kaitsta. Sündinud liider ja võitja nagu Adams.

Keskpoolkaitsja Dzintar Klavan | Mees, kes on tänapäeval tuntud eelkõige kui Ragnar Klavani isa, oli minu lapsepõlves Viljandi Linnameeskonna staarmängija, Liam Brady tüüpi hea pallivaldamisega loov ja kiire keskväljamaestro.

Paremäär Raiko Mutle | Raiko on universaalne mängija, kelle puhul lisanduvad intelligentsusele, heale platsinägemisele ja töövõimele alaline motiveeritus ja sellest tingitud stabiilsus. Ta annab alati maksimumi, mängib oma taseme välja.

Toetav ründaja Andrei Aršavin | Maailmaklassist number 10, keda Wenger hakkas Arsenalis millegipärast äärel kasutama, nullides seeläbi tema loomingulisust, füüsilist vastupidavust ja head tuju. Need ühes mängus Liverpooli – minu vihatuima klubi – vastu löödud neli väravat on minu südame kõige päikesepoolsema toa seinasuurusel ekraanil igaveses replay’s!!

Ründaja Thierry Henry | Henry oli suur poeet, kes tegi rutiinselt ja lapseliku naeratuse saatel väljakul palliga nii minu kui enamiku tema vastu mängivate kaitsjate kujutlusvõime piiridest väljuvaid asju.