Alagrupiturniiril järgneks viigilisele normaalajale kohe penaltiseeria, et vähendada surnud ringi tekkimise ohtu (välistada seda pole võimalik, sest kui ühe alagrupi kõik kolm mängu jäävad viiki ja igaüks võidab ühe penaltiseeria, on surnud ringi jaoks ikkagi eeldused loodud).

FIFA leiab, et antud variant on MMi laiendamiseks otstarbekaim, sest meeskondade mängude arv ei suureneks (maksimaalselt seitse), turniir ei pikeneks (32 päeva) ja matšide arv suureneks võimalikult vähe (80 senise 64 asemel). FIFA plaan hõlmab ka paindlikkust matši algusaegades, et need platsile minevate riikide jaoks mugavamaks teha.