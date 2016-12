Rahvusvaheline Suusaliit (FIS) teatas omakorda, et neile ROKi poolt laekunud informatsiooni alusel on kuuele Venemaa sportlasele määratud esialgne võistluskeeld. Nende nimesid vastavalt antidopingu-koodeksile avalikustada ei tohi.

Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) teatas täna, et alustab distsiplinaarmenetlust 28 Sotši olümpial võistelnud Venemaa sportlase vastu, kelle puhul on alust kahtlustada uriiniproovidega manipuleerimist.

Pärast seda, kui Venemaalt võeti ära kevadine bobi- ja skeletonisõidu MM, loobus Venemaa ise laskesuusatamise juunioride MMist ja MK-sarja finaaletapist. Tegemist oli ennetava sammuga, sest muidu oleks need Venemaal ära võetud, sest mitmed maailma parimad laskesuusatajad andsid mõista, et kavatsevad Venemaal toimuvaid võistlusi boikoteerida. Täna teatas Venemaa ka, et on loobunud murdmaasuusatamise MK-sarja finaaletapist.