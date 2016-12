Ajalehe Liverpool Echo juhtiv jalgpallireporter James Pearce kirjutab tänases lehes väga kiitvalt Liverpooli keskkaitsjast Ragnar Klavanist, kelle BBC esmaspäevase Merseyside'i derbi (1:0 või Evertoni üle) parimaks meheks valis.

"Liverpooli boss Klopp tabas Klavaniga jackpot'i" teatab Pearce'i artikli pealkiri.

"Valitses tõsine kartus, et Joel Matipi vigastus rikub ära Liverpooli tiitlipüüdlused. Valitses arvamus, et ilma Matipita on Liverpooli kaitse liiga haavatav.