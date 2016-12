Seitsmekordse vormel 1 maailmameistri Michael Schumacheri poeg Mick sai suurepärase uudise, kui saabus kinnitus, et ta saab 2017. aastal sõita valitseva Euroopa vormel 3 meistermeeskonna Prema Powerteam ridades.

17aastase Schumacheri jaoks on tegu ametikõrgendusega pärast edukat hooaega Saksamaa ja Itaalia vormel 4 meistrivõistlustel, kus ta võitis mõlemas riigis Prema vormeli roolis hõbemedali.

"Oleme põnevil, et meie koostöö Mickiga jätkub. Ta pole mitte ainult oskuslik võidusõitja, vaid ka suurepärane sell, kes näidanud juba praegu, et temas leidub kõik, mis tippsõitjaks saamise teel vajalik," sõnas Prema tiimijuht Angelo Rosin.

"Ma ei suuda oodata, et aasta 2017 juba algaks, sest hiljutistel testsõitudel veendusin, et vormel 3 auto juhtimine on tohutu nauding," sõnas Schumacher.

2016 võistles Prema Powerteam'is ka Ralf Aron, kes tuli vormel 3 EM-sarjas seitsmendale kohale. Uuel hooajal kuulub Aron HitechGP tiimi.