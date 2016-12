Suurbritannia endise poksija Nick Blackwelli perekond ja sõbrad kogesid jõuluime, kui novembris koomasse langenud nahkkindamees sealt 16. detsembril vastu ootusi ärkas.

26aastane inglane lõpetas karjääri, kui kaotas matši Chris Eubank juuniorile ja sai seal nii tõsised vigastused, et viidi kunstlikku koomasse. Novembris osales ta aga salajasel sparringul, kus sai uuesti vigastada ja langes taas koomasse.

"Lootsime, et paranemine jõuab ükskord praegusesse faasi, aga me arvasime, et aega läheb veel mitu kuud. Pikk tee seisab ees. Nick vajab järgmisel aastal operatsiooni, et asendada koljutükk, mis temalt ära lõigati, et vähendada survet ajule. Aga praegu oleme õnnelikud, et ta taas naeratab," rääkis Blackwelli isa John.