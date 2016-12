Jõulude ajal juhtub ikka ja jälle imetabaseid asju. Üks ebareaalne juhtum leidis aset reede õhtul Dublini kesklinnas, kus kaks meest said suurepärase üllatuse osaliseks.

Nimelt imiteerisid mehed sõbralikult kohalikku UFC staari Conor McGregorit kuni nende kõrval peatus must maastur, mille kõrvalistmel oli... McGregor isiklikult!

Heas mõttes šokis mehed vahetasid rusikakangelasega paar sõna, lõid nukke ja jäid McGregori lahkumise järel mis-just-juhtus-näoga elu üle järele mõtlema.

When you're doing your best Conor McGregor impression and Conor McGregor shows up (via @ImScampi): pic.twitter.com/HdfqGwHQ7q