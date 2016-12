M-Sporti meeskond esitles täna Ott Tänaku ja Sebastien Ogieri järgmise aasta Ford Fiesta ralliautosid. Päris viimase lihvi saavad masinate disainid jaanuari keskel toimuvaks motošõuks.

Tänak jagas Twitteris videot oma uuest autost ning lisas, et ei suuda tolle neljarattalise vaatamist lõpetada.

Ogier esitles enda iludust maailmale sõnadega "loodetavasti teile meeldib see sama palju kui meile".

Here's a special gift for Christmas: our beautiful Ford Fiesta #WRC for next season! 🎁🎄@MSportLtd I hope you like it as much as we do! pic.twitter.com/rTH1dOVE5A