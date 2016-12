Jõulude aegu on kuulsatel ja vähem kuulsatel inimestel ikka kombeks sotsiaalmeedias pühadetervitusi edastada. Nii tegi ka Manchester Unitedi ja Rootsi vutituus Zlatan Ibrahimovic, lihtsalt endale omase stiiliga.

Ibrahimovic jagas Instagramis videot, kus ta seisab bokserite väel lumisel õuel, viskub sinna selili, teeb ühe lumeingli, paar kõhulihast ja lahkub naerulsui kaadrist välja. Too video on osutnud ülipopulaarseks, seda on uudise kirjutamise hetkeks vaadatud 2,6 miljonit korda.

Dare to Zlatan A video posted by IAmZlatan (@iamzlatanibrahimovic) on Dec 24, 2016 at 3:31pm PST

Kas kujutaksite Lionel Messit või Cristiano Ronaldot midagi säärast tegemas? Pigem mitte.