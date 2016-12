Eesti viimaste aegade parimaid keskmaajooksjaid Tiidrek Nurme leidis jõuludel aega külastada ka Keenia vange, kellele ta jumalasõna kuulutamas käis.

Sügavalt kristlik Nurme, kes Aafrikas tihti treeningutel viibib, kirjutas oma blogis, et üritab sääraseid aktsioone võimalikult palju teha.

"Jõulude ajal oleme Keenias saanud nii mõnegi küllakutse osaliseks. Ikka on neid, kes tahavad valgenahalistega aega veeta. Selge on see, et igale poole me ei jõua. Tuli selgemalt läbi mõelda ja tunnetada, mida süda kutsub tegema."