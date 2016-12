Iga aastasel Spordikuulsuste jõuluturniiril võidutsesid tänavu maadlejad, kui Epp Mäe ja Ardo Arusaare duole teised vastu ei saanud.

"Arvan, et see võistlus on äärmiselt kihvt ja tore just sellepärast, et saad ka teistel spordialadel võistelda, mitte ainult omadel," olid Mäe esimesed kommentaarid pärast võistluse lõppu.

"Arvan täpselt samamoodi. Ei osanud arvata, kuidas läheb, sest pole enne teinud selliseid alasid. Läheb natuke vaja õnne, osavust ja kõike muud," lisas Arusaar omalt poolt.