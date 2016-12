Täna õhtul peeti Tartus Marek Doronini lahkumismäng ning päevakangelase enda sõnul oli tegemist väga emotsionaalse sündmusega. "Ütlen ausalt, võttis küll," oli endise ääremängija siiras vastus küsimusele, kas tänane pisara ka silma võttis. "Lõpus oli korraks väga emotsionaalne tänada teisi ja kui särk lakke tõmmati, siis oli ka see päris liigutav." "See kooslus, mis täna siin oli - see oli lahe! Arvan, et õiged mehed olid täna siin sellel lahkumismängul platsil," võttis Doronin etenduse kokku.

Eluaegne ülikoolilinna korvpallur usub, et kunagise Delta meeskonna edu peitus võistkonna hingestatuses. "Tartu fenomen on olnud läbi aastate see, et alguses olime me kõik üks Tartu poiste punt, kes hoidsid kokku.

Puhtalt emotsiooni pealt olime lihtsalt head. See, mis on riietusruumides toimunud - need mehed on alati kokku hoidnud ja oled nagu omas peres. Arvan, et see ongi olnud Tartu üks edu võti."