Adam Lallana teeb teistele Premier League'i poolkaitsjatele tänavu silmad ette. Nimelt on ta osaline olnud 13 Liverpooli väravas (7 tabamust, 6 söötu).



13 - Adam Lallana has been involved in more goals than any other midfielder in the @premierleague this season (7 goals, 6 assists). Maestro.