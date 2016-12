Londoni Chelsea jalgpallimeeskond on suurepärases hoos, kui Premier League´is on võidetud 12 kohtumist järjepanu. Eduvõti peitub kahtlemata tänavuse hooaja alguses peatreeneri toolile asunud Antonio Contes.

Itaallane pole mitte ainult hiilgav treener, vaid ka väga emotsionaalne ja karismaatiline inimene. Seda demonstreeris ta taaskord pärast eilset Chelsea 3:0 võidumängu, kui esitas ajakirjanikele pressikonverentsi järgselt üllatava kutse.

"Ta (Conte) kutsus valitud ajakirjanikud jõulude järgsele õllele. Nii me siis kõik üheskoos kohalikku nurgapealsesse pubisse läksimegi, kus ta meile kõigile õlle ostis," teatas BBC reporter John Southall.

Contel on rõõmustamiseks ja tähistamiseks põhjust küllaga, kuivõrd eilne 12. järjestikune võit oli uueks klubi rekordiks. Lisaks on vähemalt hetkel Inglismaa kõrgliigas edu lähima jälitaja ees kasvatatud seitsmele punktile.