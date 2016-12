Äsja ilmus uus raamat korvpallitreenerist George Karlist, kes tunnistab, et nii mõnigi NBA mängija tarvitab keelatud aineid.

"Meil on jõulisem dopingukontroll kui NFLis (Ameerika jalgpall) ja MLBs (pesapall), aga jätkuvalt on keelatud ainetega ka NBAs probleeme. Eriti ajavad mind vihaseks need lollpead, kes kasutavad narkootikume lihtsalt oma lõbuks ja jäävad vahele," teatab Karl oma raamatus.

"Loomulikult kasutavad mõned mängijad dopingut. Räägin siinkohal sooritust parandavatest ainetest, nagu näiteks steroidid, kasvuhormoon ja muu säärane.