Talialade muudatuste tuules on säilinud üks tõeline spordiikoon: nelja hüppemäe turnee. 1952. aastast Saksamaal ja Austrias peetav võistlus tõmbab iga kord kümneid tuhandeid fänne sündmuste tulipunkti, rääkimata miljonitest televaatajatest, kes võistluste ajaks tavapärased tegevused unarusse jätavad. Miks see mõõduvõtmine nii populaarne on? Eesti kõigi aegade kuulsaimad mägikotkad – Kaarel Nurmsalu ja Jens Salumäe – aitavad selle spordietenduse fenomeni lahti mõtestada.

Nii Nurmsalu kui ka Salumäe osutavad esmalt nelja hüppemäe turnee, mis algab 30. detsembril Saksamaal Oberstdorfis, jätkub 1. jaanuaril sama riigi olümpialinnas Garmisch-Partenkirchenis, siirdub 4. jaanuariks Austria olümpiamekasse Innsbrucki ning lõpeb 6. jaanuaril Bischofshofenis, pikale ja värvikale ajaloole.

"Esiteks on võistlus nii kaua olnud," räägib Nurmsalu 65. korda peetavast jõuproovist. "Teiseks on punktiarvestus põnev, loeb iga võistlushüpe. Kõik neli etappi on suutnud võita vaid üks inimene (sakslane Sven Hannawald hooajal 2001/2002 – toim). See võistlus näitab sportlase klassi. Nelja hüppemäe turnee võitja on kõvem mees kui olümpiavõitja! Selles pole kahtlustki."

Meeletu publikuhuvi