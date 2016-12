"Vanem laps hakkab paari aasta pärast kooli minema ja praegu räägib soome-eesti segakeelt," sõnas ta toona Õhtulehele. Täna kinnitas ta telefonitsi, et nii oligi.

Kui mõne päeva tagused sahinad kõrvale jätta, tuli Purje üleminek pisikese üllatusena. Just selles mõttes, et kui väravakütt 2015. aasta alul Kaljuga kolmeaastase lepingu sõlmis, sõnastas ta Eestisse tuleku põhjuseks laste eesti keele õppe.

Küll aga ei saa Purje päriselt koos kaasa Karini, tütre Penelope ja pisipoja Roniga Soomemaale kolida, sest tütar läheb sügisel Eestis kooli. "Aga see pole probleemiks praegu," sõnab ta rõõmsal toonil.

Kuigi klubi on Purjele tuttav, polevat toonasest satsist suurt enam järel. Treenergi on sellest aastat alates uus. Aga eelmisel KuPSi-perioodil 76 mänguga 19 väravat kõmmutanud ründaja enda eesmärgid on kõrged. "Tahaks Kuopio inimestele midagi kinkida, kas karikas või mõni medal meeskonnaga saada," ütleb ta.

"Kuopio on alati olnud hea meeskond Soome liigas, aga kuidagi oskame end halba olukorda mängida. Olime kolm korda järjest (2011-13 ehk esimesel korral Purjet veel klubis polnud - M.T.) karikafinaalis, aga kõik korrad kaotasime. Üks aasta olime medalikonkurentsis, aga viimase paari-kolme mänguga langesime ära. Soov oleks midagi võita KuPSiga."

Päriselt sõidab Purje üle lahe jaanuari alguses, kui meeskond taas koguneb. Ta tänab Kaljut selle eest, et hoolimata kehtivast lepingust ei pannud klubi tema üleminekule kätt ette. Täpsemaid tingimusi klubi ei avalda.

Küll aga on Purjel tuline kahju, et eesmärk Kaljuga Eesti meistriks tulla jäi nende kahe aastaga saavutamata. Nii tänavu kui mullu sai ta kaela pronksmedali.