Tänavu kergejõustiku EMil neljanda ja olümpiamängudel kuuenda koha saanud Ksenija Balta valiti täna aasta naissportlaseks.

30-aastane Baltale oli see teine naissportlase tiitel, esimene tuli seitse aastat tagasi, kuid sportlane kinnitas, et pikk ootamine oli seda väärt. "Absoluutselt. Kui teada, et see lõpp-punkt on siin, kus täna olen, siis võiksin öelda, et võiksin iga kell seda uuesti teha. Iseenesest oli see raske hetk, mida mingis mõttes rohkem ei tahaks."

Balta kinnitas, et sportlasena ei mõtle nomineerimisele, vaid see on aasta lõpus ilus kirss tordil. "Üritame ikkagi alguses tulemust teha ning hästi tiitlivõistlustel ja üldse tervel hooajal hästi esineda; ja teha inimesed oma tegemistega rõõmsaks ja pakkude neile emotsioone. Pärast tuleb kõik ülejäänu."