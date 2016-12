Tänavu olümpiamängude finaalis Eesti rekordit uuendanud ja kuuenda koha saanud Rasmus Mägi valiti täna aasta meessportlaseks.

Sportlase enda sõnul pole teise auhinna saamine mingi muutus. "Jookse endiselt 400 meetrit kümne tõkkega," muljetas Mägi. "Ajaliselt olen võib olla läinud natukene paremaks ja stabiilsemaks. Olen omandanud uusi kogemusi ja jõudnud uuele tasemele. Minu töö, või siis nauding, on sama mis kaks aastat tagasi ja veelgi varem."

Mägi teenis aasta meessportlase auhinna ka kaks aastat tagasi. "Väliselt igaljuhul erinevad, tähenduselt muudab tänavuse eriliseks see, et konkurents oli väga tugev. Tegu on olümpia-aastaga, siis on tore, et need kolm jooksu olümpial olid siis niivõrd meeldejäävad, et valik langes minu kasuks.