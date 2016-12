Maik-Kalev Kotsar ja South Carolina olid pärast nädalast pausi taas võistlustules, kui koduväljakul alistati kindlalt 90:62 Landeri meeskond.

Harjumuspäraselt algviisikus alustanud eestlane tegi vahest et oma NCAA kõrgeima divisjoni karjääri parima esituse, kui sai esmakordsel kirja kaksikduubli. 24 mänguminutiga kogunes Kotsari arvele 10 punkti ja 11 lauapalli, lisaks ka kaks blokeeritud viset.

Lühikesse video kokkuvõttesse on mahtunud ka Kotsari sooritus. Vaatamata sellele, et eestlasel tuleb eelkõige madistada korvi all, oli tema ikkagi see mees, kes esimesena kiirrünnakusse jõudis ja palli pealt korvi surus:

South Carolinal on nüüd kirjas 10 võitu ja kaks kaotust. Sellega hoitakse oma konverentsis neljandat positsiooni, kuid teine ja kolmas meeskond on kogunud täpselt sama palju võite-kaotusi.