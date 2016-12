Esmakordselt aasta parimaks treeneriks valitud Matti Killing tunnistas, et kuldse Kristjani võitmiseks tuli palju tööd teha, kuid edu taga polnud sugugi tema üksi.

"Järgmise aasta esimesel veebruaril saab 50 aastat ametlikult treeneriametit täis. Eks ma olen koguaeg unistanud vähe suuremalt ja paljud asjad on täide ka läinud. Nii et 50 aastat," oli eduka sõudetreeneri vastus küsimusele, kui kaua ta auhinda oodanud on.

"Aga nii nagu ma ka enne ütlesin, siis tegelikult on see tiimitöö. Pärast Londoni olümpia neljandat kohta olid mehed seda meelt, et peaksime nelja aasta pärast oma sihte veel kõrgemale seadma ja lõpuks selle medali ära tooma. Nii et see 2012. aastal meeskonna poolt kingitud Kristjan hoidis mind järgmised neli aastat eriti pingsalt selle rea peal."

Vaata videost, mis on Killingu sõnutsi tema treeneritöös kõige rohkem rõõmu pakkuv.