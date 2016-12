Rio olümpiamängude pronksise neljapaadi liige Andrei Jämsä tunnistas, et kõiki neid emotsioone, mis medaliga kaasnesid on raske lühidalt kokku võtta.

"Sellist ühte hetke tegelikult polegi. Kõik see, mis on enne starti, see meeleolu, ettevalmistus, start minek ja siis finiš - kõik see," kirjeldas Jämsä hetki, mis edukast olümpiast eredalt meeles.

"See, mis pärast toimus, medali kaela riputamine. See on kõik nagu järjest käiv klipp."

34aastane sõudja lisab, et stardieelne jääb paremini meelde, sest mõtted on enne võistlust eriti teravalt kontsentreeritud. "Mõtled intensiivselt sõidu peale, mis tuleb teha, mida jälgida. Sellepärast see kõik jääbki meelde."

Vaata videost, mida Jämsä soovib Eesti spordile 2017. aastaks ning kuidas jagatakse ära, kes paatkonna neljast mehest kõnet peab.