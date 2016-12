Ta lisab: "Kindlasti ka Ott Tänaku võimsad sõidud. Ja kui vaadata tervikpilti, siis oli meil mitte olümpia aladel väga edukas aasta. Kui vaadata üldse Eesti spordimaastiku, siis ta on tegelikult nii lai, et siin on kõike polkast rokini.

Suures plaanis jääb Kiivikas aastaga rahule. "Igal juhul positiivne spordiaasta. Loomulikult endal super-aasta, siin pole midagi öelda."

Tänavu Euroopa meistriks tulnud 39aastane kulturist oli ka aasta parimate meessportlaste valikus, kuid nelja parema hulka ei jõudnud. Ühest küljest võib põhjus olla selles, et kulturismi näol pole tegemist olümpia alaga, mis ehk veidi saavutuse prestiiži vähendab. Kas see tendents on Eestis pigem läinud paremuse poole?

"See on muutumas, arvan, et see jää on murdumas. Tegelikult olgem ausad, kui Tallinna parima sportlase tiitel läks olümpia aastal mitte olümpia mehele, siis oleks kummaline öelda, et mind on sel aastal kuidagi ebaõiglaselt koheldud," vastas Kiivikas.

"Arvan, et olen saanud läbi oma persooni inimestele näidata, et sport pole ainult see, kui me paneme stopperi käima ja sentimeetriga saame mõõta. See protsess on samuti sport, kuigi me ei pruugi lõpptulemusest päriselt aru saada, aga saame aru, et inimene teeb seda pühendunult."