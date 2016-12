"Minu jaoks on Premier League´i stiil midagi muud sellest, mida varasemalt kogenud olen. Asjad on veidi teisiti, aga sellega tuleb toime tulla," sõnas Eesti koondise kapten.

Eestlane kiidab oma meeskonda, kuivõrd pärast 0:1 kaotusseisu suudeti mängu muuta. "On väga hea näha, et meie meeskond on küps. Suutsime vastavalt olukorrale teha vajalikud korrektuurid, et asjad enda kasuks pöörata.