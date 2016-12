New York Times teatab, et Venemaa ametnikud on esmakordselt tunnistanud oma süüd aastate pikkuses süsteemses keelatud ainete manustamises oma sportlastele.

Detsembri alguses avaldati teine McLareni raport, kust selgus, et 2011.-2015. aastani on keelatud ainetest on kasu saanud rohkem kui 1000 Venemaa sportlast.

Kui varasemalt on ametnikud seda ise eitanud, siis nüüd on patustajate poolelt tulnud ka esimesed ausad read. "See oli institutsionaalne vandenõu," sõnas Venemaa antidopingu peadirektori kohusetäitja Anna Antseliovitš.