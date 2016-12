Patsient küsib arstilt ärevusega: "Kas olete ikka kindel, et panite õige diagnoosi? Olen kuulnud, et vahel ravivad arstid kopsupõletikku, aga haige sureb hoopis tüüfusesse."

"See juhus ei kuulu minu praktikasse," vastab arst. "Kui mina ravin kellegi kopsupõletikku, siis ta ka sureb kopsupõletikku."