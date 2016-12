Venelased lükkavad New York Timesis ilmunud väited ümber. Ametnike sõnul rebis väljaanne laused kontekstist välja ning tegelikult dopingusüsteemi olemasolu ei tunnistatud.

"See oli institutsionaalne vandenõu," sõnas Venemaa antidopingu RUSADA peadirektori kohusetäitja Anna Antseliovitš. Ta lisas, et pidevalt mõeldi välja erinevaid petuskeeme, kuid eitas, et süsteem oli riiklikult toetatud.

Nüüd on aga RUSADA ja selle direktor New York Timesis ilmunu ümber lükanud. Antidopingu agentuuri sõnul väänasid ajakirjanikud Antseliovitši sõnu ning naine kasutas McLareni raporti sõnastust institutsionaalsest vandenõust. Antseliovitš ütles ise, et tema laused võeti kontekstist välja.

Kremlini ametnik ütles, et Venemaa ametivõimud peavad kontrollima Antseliovitši sõnade autentsust, kuid lisas, et riik on alati lükanud ümber süüdistused oma osalusest dopinguskeemis.

New York Timesi ajakirjanik sõnas aga enda Twitteris, et Venemaa ametnikud ei lükka ümber dopingusüsteemide olemasolu, vaid ainult eitavad riigi osalust.