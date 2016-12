Eesti käsipallimeistri Põlva Serviti mängijate ja treenerite plaanis seisis jõulude ja uue aasta vahele jääval pausil kosutav puhkus, et jaanuariks jõudu koguda. Ilusa plaani keeras lörri Angola koondis.

Nimelt ei saanud Aafrika meistrivõistluste tänavune pronksimeeskond viisasid, et sõita Hollandis 29. korda peetavale rahvusvahelisele turniirile Limburgse Handbal Dagen. Hädas korraldajad küsisid neljapäeva õhtul Serviti peatreenerilt Kalmer Mustingult: kas saate ja tahate tulla? Tulemus: esmaspäeva hommikul lendas Serviti Hollandisse.

"Poolteist nädalat enne jõule helistati Hollandist ja uuriti, kuidas läheb. Öeldi, et Angolal on viisadega probleeme ja lubati nädala lõpuks teada anda. Hoiatasin mängijaid igaks juhuks kah, et aasta lõppu planeeritud puhkus võib nihkuda. Aga lubatud ajaks ei tulnud mingi infot.