Schumacheri mänedžer Sabine Kehm on seni suutnud enam-vähem edukalt inimesi kodusel ravil viibivast vormelilegendist eemal hoida, kuid on tunnistanud, et mõistab inimeste muret.

Seni on maailma meedia iga Michael Schumacheri tervist puudutava killu peale tormi jooksnud. Olgu see mõni tema lähedane või natuke kaugem sõber; kõik, kes vähegi tippsportlast haigevoodis vaatamas käinud, on saanud kas või paari lausega taas tähelepanu keskmesse.

"Michael Schumacher on tervenemas!"; "Schumi saab liikuda!"; "Schumacheri perekond kummutab kuulujutud" - need on mõned pealkirjad, mida seitsmekordse vormel 1 maailmameistri Michael Schumacheri kohta erinevate maailma ajalehtede esikaantelt leida võib. Täna möödub õnnetusest kolm aastat, Schumacheri tervist ümbritseb aga jätkuvalt saladuseloor.

"Michaeli tervis pole avaliku arutelu objekt ning me ei anna jätkuvalt sel teemal kommentaare. Soovime tema intiimsfääri kaitsta. Mõistame, et mõnedel inimestel võib olla seda raske mõista, aga me järgime seda tehes Michaeli juhiseid. Täname inimesi, kes sellest aru saavad," selgitas Kehm detsembri alguses, miks avalikkusele Schumi tervise kohta väiksemaidki detaile ei jagata.

Schumacheri perekond tähelepanust siiski ei pääse. Ajendiks aga mitte pereisa, vaid Michaeli poeg Mick. 17aastasele noorukile ennustatakse vägevat tulevikku, sest tänavu Itaalia ja Saksamaa vormel 4 sarjades Prema Powerteam võistkonnas sõitnud Mick siirdub järgmiseks aastaks Euroopa vormel 3 meistrisarja (kus võistleb ka eestlane Ralf Aron).

Asjatundjate sõnul on noor Schumacher kindlalt teel kuningliku vormel 1 suunas, Briti ajakirjanduse väitel on noorest talendist huvitatud valitsev võistkondlik maailmameister Mercedes.

SAMMUB JULGELT OMA RADA: Kuulsale isale vaatamata soovib Mick Schumacher ise oma õnne sepp olla. (AFP/Scanpix)

Vapper täiskasvanu

Kuigi Michael ütles 2003. aastal, kui Mick oli kõigest nelja-aastane, et hoiaks poega parema meelega golfirajal kui vormeliautos, suutis Mick kaheksa-aastaselt vaatamata papa soovile mootorite põrinasse kiinduda. Vältimaks tähelepanutulva, osales ta oma esimestel kardivõistlustel ema neiupõlvenimega Betsch ning mõnda aega saigi noormees rahulikult kuulsa isa varjus talitada.

Kuni saatusliku päevani täpselt kolm aastat tagasi, kui Prantsuse Alpides Meribeli suusakuurordis isaga väljaspool hooldatud radu suusatanud Mick pidi üle elama oma elu traagilisema sündmuse: Michael lõi pea tugevasti vastu kivi ning langes koomasse, kust tuli välja alles pool aastat hiljem.

Toona 14aastane Mick kutsus kohe isale appi kiirabi ning õnnetuse pealtnägijate sõnul ei kaotanud ta olukorra keerukust arvestades kordagi pead, vaid käitus kui "vapper täiskasvanu".

Mick pole tänini oma isa õnnetusest pikemalt rääkinud, kuid on lähedalseisvate isikute sõnul koondanud oma valu võidusõitu. Tänavu ka eestlase Jüri Vipsiga ühes tiimis sõitnud Mick Schumacher võitis lõppenud hooajal kümme sõitu ning saavutas nii Saksamaa kui ka Itaalia vormel 4 sarjas kokkuvõttes teise koha. Ometi ei soovi Mick olla vaid pelgalt oma isa poeg, vaid tallata oma rada.

"Ma ei taha kiirustada ning lõigata loorbereid oma nime pealt, vaid teen pidevalt enda kallal tööd. Võidusõit on äärmiselt keeruline spordiala – see on üheaegselt raske, kuid rahuldust pakkuv," rääkis Mick paar kuud tagasi Pirellile antud intervjuus.

"Võidusõit on pidevalt mu mõtetes. See on väsitav ja õudne, aga samas väljakutsetest pakatav valdkond. See on lihtsalt lahe ning ma ei kujuta ette, et tegeleksin millegi muuga. Tahan, et mu isa oleks minu üle uhke!"

Nõnda võib vaid ette kujutada, millist valu teeb Mickile tõik, et tema isa ei saa vahetult raja kõrval oma võsukesele kaasa elada. Lootus sureb aga viimasena.

* * *

Olulisemad hetked Michael Schumacheri terviseloos

29. detsember 2013 - Schumacher kukub Meribeli suusakuurordi off-piste rajal õnnetult peaga vastu kivi, saab õnnetuses raske peatrauma ning langeb koomasse.

13. jaanuar 2014 - Sakslasele tehakse mitmeid uuringuid ning mehe koljust eemaldatakse tükk, kasvab kartus, et Schumacher jääb elu lõpuni koomasse

30. jaanuar 2014 - Schumacherit hakatakse väikeste sammudega teadvusele tooma ning selle heaks näiteks on, et mees pilgutas silmi. Siiski ei tasu ennatlikke järeldusi teha, sest tegu võib olla neuroloogilise reaktsiooniga.

16. juuni 2014 - Kuigi spekulatsioone on olnud varemgi, tuleb nüüd kindel teade: Schumacher on koomast ärganud! Mees viiakse Lausanne'i haiglasse, kus jätkub taastusravi.

9. september 2014 - Schumacher tuuakse oma Šveitsis Glandis asuvasse koju. Sakslase villa on kümne miljoni euro abil muudetud erahaiglaks, kus vormelilegendi eest hoolitseb meedikute miniarmee – suisa 15 spetsialisti, kelle töö maksumus ulatub üle saja tuhande euroni nädalas! Meedia ja arvukate fotograafide ohjeldamiseks kaitseb sakslase kodu politsei. Pärast kuu pikkust vaikimist võtab sõna ka Schumacheri mänedžer Sabine Kehm, kelle sõnul tunneb mees end paremini ja liigutab silmi, kuid endiselt ei räägi.

Jaanuar 2015 - Šveitsi meedia nuhib välja, et seitsmekordse vormelimaailmameistri lihased on nii atrofeerunud, et ta kaalub vaid 45 kilogrammi. Väidet pole siiani keegi kinnitanud ega ümber lükanud.

22. detsember 2015 - Saksamaa ajakiri Bunte kirjutab, et Schumacher saab taas kõndida. Bunte viitab vormelilegendi perekonnale lähedalseisvale allikale, kes on ajakirjale rääkinud, et Schumacher saab tänu taastusravile paari sammu kaupa kõndida. "Ta suudab lisaks ka oma kätt tõsta," väidab allikas. Kehm lükkab spekulatsioonid ümber ning Schumacheri perekond kaebab Bunte kohtusse.