„Mul on süda rahulik, kui saan päris tema juures olla need kaks nädalat,“ sõnas Siret Meeru rõõmsalt eile Tallinna lennujaamas enne, kui alustas koos abikaasa Mardi ja teise Eesti motomehe Toomas Triisaga teekonda Lõuna-Ameerikasse kuulsale, ent ohtlikule ja nõudlikule Dakari rallile.

Siret teab, mida tähendab närveerimine ajal, mil kallim kihutab mootorrattaga ihuüksi keset ilmatut kõrbe. 2014. aastal rändas ta samuti üle Atlandi ookeani sündmuste tulipunkti, aasta hiljem elas Mardi tegemistele kaasa Eestimaal. „Kodus oli närvilisem. Jälgid ja kuulad, enne magama ei saanud, kui nägin, et see number oli lõpetanud,“ meenutab heledapäine Siret.

Tänavu jaanuaris sai ta rahu, sest Mart oli kenasti kodus. Aga Dakar, nagu Mart ütles, on haigus. Sestap leidis mees endale Malle-Moto ehk mehaanikuta võistlusklassis uue väljakutse, millele eile üheskoos vastu astuti.

„Ma ei saa sinna midagi teha,“ lausub Siret siiralt, aga mitte pahaselt. „Kui tema tahab Dakarile minna, siis mina olen nõus. Ta juba räägib järgmistest rallidest, aga ütlesin talle, et loodan, et see on viimane kord. Et rohkem challenge’eid (inglise k „väljakutse“ – toim.) ju pole.“