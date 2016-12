Serbia tennisist ning 2008. aastal Prantsusmaa lahtistel triumfeerinud Ana Ivanovic lõpetab kõigest 29-aastaselt karjääri.

Sama aasta juunis maailma esinumbriks tõusnud Ivanovic püsis edetabeli tipus 12 nädalat. Pärast karjääri ainsat Suure Slämmi turniiri triumfi tabasid serblannat mitmed tagasilöögid ning vorm kõikus märgatavalt. 2015. aastal jõudis ta esimest korda seitsme aasta jooksul suurturniiri poolfinaali.

Nüüd aga loobub Ivanovic tippspordist. "See on minu jaoks väga raske otsus, kuid mul on palju, mida tähistada," ütles serblanna Facebooki postitatud videopöördumises oma fännidele.

Ma jõudsin tippu, kuid sinna jäämine nõuab suurepärast füüsilist vormi ning te teate, kui palju on mind viimasel ajal vigastused kimbutanud. Ma saan mängida ainult siis, kui teen seda kõrgel tasele. Seda ma enam ei suuda teha ning on aeg edasi liikuda."