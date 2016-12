Ragnar Klavani tiimikaaslase Georginio Wijnaldumi sõnul on teinud Liverpooli peatreener Jürgen Klopp tiimi kodustaadionist koha, kus vastased kardavad mängida.

Pärast suurt 4:1 võitu Stoke'i üle jätkas Liverpool võimast seeriat - koduväljakul kaotati viimati jaanuaris, kaotusekibedust pole Anfieldil tuntud 23 järjestikuses mängus. Vana-aasta viimasel päeval tuleb suur konkurent Manchester City, kes võitis viimati Liverpooli kodustaadionil 2003. aasta maikuus.

Ragnar Klavani tiimikaaslane Georginio Wijnaldum usub, et vastased kardavad Liverpoolile külla sõita. "Arvan, et Anfield on taas kindlus," rääkis Hollandi keskväljamees. "Usun, et vastaseid hirmutab, kuidas kodus mängime ja siin väravaid lööme."

Stoke'i mängu käis kohapeal vaatamas ka City peatreener Pep Guardiola. "Loomulikult käib ta mänge vaatamas, sest tahab konkurente analüüsida. Meie oleme tema meeskonna järgmine vastane, seega mind ei üllata."

Liverpoolil on ka Inglismaa meistriliiga üks parim rünnak, mida tõstis esile ka Wijnaldum. "Meil on palju mängijaid, kes suudavad väravaid lüüa ja meie jaoks kohtumisi võita. See on hea, sest kui kogu vastutus lasub ühe õlul ja tema ei suuda skoorida, siis kohtumisi ei võida."