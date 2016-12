Endine iluuisutaja ning praegune treener Anna Levandi hindas lõppeval spordiaastal kõige kõrgemalt Ksenija Balta ja Rasmus Mägi juhendajate tööd.

Levandi tõdes, et tänavu oli tema jaoks kõige olulisem sündmus Rio de Janeiro suveolümpiamängud. Nõnda pole imestada, et tema poolehoid kuulus ka aasta sportlasteks valitud kergejõustiklastele Ksenija Baltale ja Rasmus Mägile. „Nende vormi ajastus oli super. Treenerina hindangi nende juhendajate (Anne ja Taivo Mägi ja Andrei Nazarovi - toim.) tööd. See on fantastiline. Parimad tulemused, teha rekordid just olümpiamängudel - see on fantastika!"

Kui tänavu oli palju poleemikat, kas aasta parimate sportlaste hääletussüsteemi võiks muuta (rahva, spordialaliitude ja spordiajakirjanike seas viiakse läbi kolm eraldi hääletust ning tulemused olid mõne kategooria puhul kardinaalselt erinevad - toim.), siis Levandi arvates loeb vaid üks - emotsioon. „Minu jaoks on alati favoriidiks sportlane, kes on mulle andnud enim emotsioone ning jätnud just spordi mõttes jälje. Mina ei kalkuleeri kunagi!“

Tulev aasta on väga oluline Levandi enda hoolealustele - Pyeongchangi olümpiapiletit jahivad nii üksiksõitjad Heleri Hälvin kui Daniel Albert Naurits. „Ootan kõigepealt oma sportlaste tulemusi. See on minu jaoks kõige tähtsam, sest see on neile olümpia-aasta ning juhtumisi väga otsustav, kas saame olümpiakoha või ei. Pärast seda saame hinnata, kas saame aasta kordaläinuks lugeda!“