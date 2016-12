Eesti parim naisringrajasõitja Anastassia Kovalenko leiab, et tema ja Kelly Sildaru vahel on päris palju sarnasusi.

Tiheda kalendri kõrval leiab 25-aastane motosportlane aega ka teiste spordialade vaatamiseks. "See aasta jälgisin pingsalt olümpiamänge ja muidugi nüüd hiljuti Kelly Sildaru Dew Touri võistlust. Kui võimalik, püüan alati Eesti spordile kaasa elada."

Just Sildaru spordiala vigursuusatamine meeldib Kovalenkole ka enim. "See on tegelikult natukene minu moodi. Ta on ka hästi hulljulge tüdruk natukene mehelikul alal. Väga palju naisi ei ole, aga suudab seal samamoodi läbi lüüa ja vahel need trikid, mis teeb, on isegi samaväärsed meestele.