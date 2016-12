Näikse, et Eesti inimestel tuleb vana-aastaõhtu teleprogramm pisut ümber vaadata, sest jalgpallikoondise kapten Ragnar Klavan asub kell 19.30 Anfieldil Liverpooli särgis Manchester City ründeliini ohjama.

Liverpooli peatreener Jürgen Klopp kinnitas tänasel pressikonverentsil, et Kameruni koondise keskkaitsja Joel Matip pole ülehomme endiselt mängukõlbulik. Seetõttu võtavad keskkaitses 99,9% tõenäosusega neljandat liigamängu järjest koha sisse horvaat Dejan Lovren ja Klavan.

Eelmises kolmes mängus vaid ühe palli enda võrku lubanud kodumeeskonna kaitseliin peab olema eriti valvas, sest City ridades saab taas kaasa teha mängukeelu alt vabanenud Argentiina ründetuus Sergio Agüero.

Klopp City parima väravaküti (10 tabamust) naasmisest suurt numbrit ei tee. "Mis ma oskan öelda? Ta on tagasi. Ta on hea ründaja, ma pole seda kunagi varjanud. See ei muuda meie elu kergemaks, aga teadsime juba varem, et ta naaseb.

Agüero on ainult üks faktor paljudest. Ta lööb väravaid vaid siis, kui keegi talle palli annab. Peame takistama Cityl lihtsaid sööte lükata. Tean, et suudame väga hästi ja sitkelt kaitsta, aga peame olema keskendunud. See on selle mängu suurim väljakutse."